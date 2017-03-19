Бывший депутат молдавского парламента задержан за шпионаж в пользу России

Бывший депутат молдавского парламента Юрий Болбочану задержан по делу о шпионаже и госизмене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре Молдавии. По данным агентства, задержание было произведено 17 марта после того, как в доме экс-депутата прошли обыски. Официального подтверждения информации нет.

Дело возбуждено по ст. 337 УК Молдавии (измена Родине) и ст. 338 УК Молдавии (шпионаж). По версии следствия, «Болбочану поддерживал контакты с помощником военного атташе посольства России в Молдавии Александром Грудиным и передавал ему какую-то информацию».

Отмечается, «что во время своих встреч Болбочану и Грудин предпринимали строгие меры по конспирации».

«Принимая во внимание события на Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в Молдове», – говорится в постановлении о задержании.

Согласно документу, Служба информации и безопасности Молдовы также установила, что «Болбочану поддерживает связи с людьми, заинтересованными в получении информации государственной важности, в том числе с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».