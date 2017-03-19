СНБО Украины изучит информацию о визите европейских политиков в Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что ведомство проанализирует информацию о визите европейских и украинских политиков в Крым. В отношении них могут быть введены санкции.

«СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым», – заявил Турчинов, слова которого приводятся на сайте СНБО.

Если информация о визите подтвердится, СНБО рассмотрит вопрос о введении санкций. В отношении украинских граждан, прибывших в Крым, может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что в Крым с трехдневным визитом прибыла делегация европейских и украинских политиков.