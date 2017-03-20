Перед убийством топ-менеджера «Роскосмоса» перевели в камеру без видеонаблюдения - РБК

Найденный мертвым в камере СИЗО № 5 («Водник») с ножевыми ранениями в области сердца исполнительный директор «Роскосмоса» Владимир Евдокимов за месяц до убийства был переведен из спецблока с видеонаблюдением в общую камеру без него. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в местах принудительного содержания Вадима Горшенина и члена комиссии Ивана Мельникова.

Тело Евдокимова было обнаружено сокамерниками 18 марта около 4 часов утра в туалете. «Дверь в туалет была закрыта изнутри. Они пытались до него докричаться; дергали дверь; из-под нее потекла кровь», — пересказывает их слова Мельников. По его словам, с сокамерниками Евдокимов не конфликтовал, не давила на него и администрация СИЗО. О сокамерниках Горшенин рассказал, что все они стали обвиняемыми впервые.

Руководитель правозащитной организации «Русь Сидящая» Ольга Романова отмечает, что, как правило, высокопоставленные заключенные содержатся не в «Воднике», а в специзоляторе «Матросской тишины» или «Лефортово», которые управляются специальным подразделением ФСИН и неофициально контролируются ФСБ. Не менее странным выглядит и перевод топ-менеджера в камеру без видеонаблюдения.

Евдокимов был арестован 1 декабря 2016 г. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Своей вины он не признавал. Следствие полагало, что Евдокимов и другие фигуранты дела через подконтрольные им коммерческие организации незаконно приобрели права на госимущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» стоимостью не менее 200 млн руб.