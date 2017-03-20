Премьер-министр Швеции рассказал о противодействии «кампаниям влияния» на выборах

Шведское правительство намерено противодействовать «кампаниям влияния» перед парламентскими выборами, намеченными на осень 2018 г., написал премьер-министр королевства Стефан Левен в дискуссионной статье в газете Dagens Nyheter. Премьер указал, что «в ряде стран в связи со всеобщими выборами подтверждены попытки кампаний влияния» со стороны другого государства - на властные структуры, население или отдельные целевые группы ради своих собственных интересов (цитата по ТАСС). Примеры он отметил в США, Германии и Франции. В качестве агента влияния «открыто указывают на Россию», подчеркнул Левен.

«Ничто не говорит о том, что на будущих выборах в Швеции удастся уберечься от этого. Наоборот, уже сегодня мы видим явные признаки попыток повлиять, к примеру, на нашу политику безопасности», - заверил премьер, не указав, однако, конкретных фактов.

Общая практика попыток влияния сопряжена, по мнению Левена, с распространением фальшивых документов и ложной информации в СМИ и соцсетях. В связи с этим он предложил ряд мер противодействия. Службе радиокоммуникационной разведки премьер пообещал поручить размещение в требующих специальной защиты учреждениях системы технического обнаружения и предупреждения, способной обнаруживать высокотехнологичные атаки, от которых не защищают коммерческие антивирусные программы.

Россия отвергала участие своих представителей в хакерских атаках на госинституты других стран.