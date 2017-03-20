Испытания в КНДР выявили «значимый прогресс» в ракетных технологиях – Южная Корея

Последние испытания нового ракетного двигается, проведенные Северной Кореей 19 марта, говорят о «значимом прогрессе» в работе на этом направлении, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны Южной Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал прошедшие испытания как «рождение новой ракетной индустрии», которая не будет зависеть от иностранных технологий.

Президент США Дональд Трамп вчера по итогам встречи с сотрудниками своей администрации, посвященной, в частности, политике КНДР, раскритиковал Пхеньян. «Он (Ким Чен Ын) ведет себя очень-очень плохо», - передает его слова Reuters.

Проведенные испытания совпали по времени с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин после его посещения Японии и Южной Кореи. Будучи в Сеуле, госсекретарь заявил, что политике «стратегического терпения» США в отношении Пхеньяна пришел конец, и Вашингтон изучает ряд новых мер воздействия. В частности, на столе появилась возможность военной реакции.