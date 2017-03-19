КНДР провела испытания нового ракетного двигателя

В КНДР прошли успешные испытания нового ракетного двигателя, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Наблюдавший за испытаниями лидер КНДР Ким Чен Ын заявил «о рождении национальной ракетной индустрии, которая не будет зависеть от технологий, разработанных в других странах в этой области».

«Разработка и завершение работы над надежным ракетным двигателем нового типа позволит объединить научные и технологические открытия для создания средства доставки спутников мирового уровня в целях освоения космического пространства», – приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Как отмечают СМИ, испытания нового ракетного двигателя совпали по времени с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин после его посещения Японии и Южной Кореи.