Россия и Япония обсудят размещение российских войск на Курилах

В Токио начался второй раунд консультаций министров иностранных дел и обороны России и Японии в формате «2+2», сообщает «Интерфакс». В МИДе ранее заявляли, что помимо прочего на встрече будет обсуждаться размещение в Южной Корее американской системы ПРО THAAD и размещение дивизии Минобороны России на Курильских островах. Последние переговоры в этом формате прошли в ноябре 2013 г., а позднее этот формат не использовался в связи с кризисом вокруг Украины, напоминают «Интерфакс» и Kyodo News. Обе стороны ранее выражали надежду, что переговоры помогут приблизить решение территориального спора, отмечает АР. В Токио также сообщили, что на переговорах будет обсуждаться план визита премьер-министра Синдзо Абэ в Москву, который состоится позднее в 2017 г., и организация поездок бывших жителей Южных Курил, которые захотят посетить родные места. В Москве говорили, что одной из главных тем встречи будет ядерная проблема Корейского полуострова. До переговоров в формате «2+2» Сергей Шойгу встретился с министром обороны Японии Томоми Инадой, а Сергей Лавров – с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой.

Томоми Инада выразила протест министру обороны России Сергею Шойгу против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и дислоцирования там ракет класса «земля – корабль». Как передает ТАСС со ссылкой на Kyodo, она заявила об этом на двусторонней встрече в Токио.

Ранее о намерении выразить озабоченность в связи с размещением российских противокорабельных ракетных комплексов на Итурупе и попросить разъяснений у Москвы заявлял и источник АР в МИД Японии. Он добавил, что жестче этот вопрос ставиться не будет. В 2016 г. на Итурупе и Кунашире были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». В 2015 г. там были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У». Сейчас изучается возможность создания базы Тихоокеанского флота на островах Большой Курильской гряды, напоминает ТАСС, а в феврале Шойгу говорил, что в этом году планируется завершить формирование четырех новых дивизий, в том числе для защиты Курил.

Шойгу до начала встреч говорил, что обсудит с японским коллегой Томоми Инадой перспективы двустороннего военного сотрудничества и способы реагирования на международный терроризм, передает «РИА Новости». Он заверил, что российская сторона готова «к откровенному и предметному диалогу по всем этим проблемам».

«Руководители внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран обсудят военно-политическую ситуацию и вопросы обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и Японией. А также меры укрепления доверия в области безопасности», – объявлял фициальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков (по «Интерфаксу").

«Формируется пакет предложений, охватывающий широкий спектр направлений, актуальных для социально-экономического развития южных Курил, и нацеленный на совместную реализацию масштабных проектов в различных практических областях», – заявила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Разумеется, исходим из того, что такие проекты могут осуществляться только на условиях, не противоречащих российскому законодательству. Будем готовы изучить и соответствующие японские предложения», – сказала она (цитаты «Интерфакса»). По ее словам, в Москве отмечают «позитивные тенденции, связанные с активизацией российско-японского политического диалога».