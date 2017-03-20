Навальный после нападения откроет штаб в Барнауле в образе из фильма «Маска»

В Барнауле неизвестные «закидали оппозиционера Алексея Навального шариками с зеленкой» перед открытием его предвыборного штаба в этом городе. Это сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Это случилось при входе в помещение, где должна была начаться пресс-конференция, приуроченная к открытию штаба. Представители штаба сказали ТАСС, что подали заявление о причинении вреда здоровью, номер машины, на которой скрылся нападавший, есть на видео, видео передано полицейским.

«Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые!» – написал Навальный в Twitter после инцидента, приложив фотографию.

В своем блоге политик рассказал, что напал на него один человек, который встречал его у штаба, хотел пожать ему руку, а когда Навальный «радостно пошел ее жать», ему метко попали в глаза зеленкой из брызгалки. «Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!» – написал он. По утверждению оппозиционера, напавший убежал и сел в машину, которая отвезла его в здание краевой администрации.