Путин нашел главного судебного пристава в Минюсте

Президент Владимир Путин своим указом назначил директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – главным судебным приставом страны Дмитрия Аристова, сообщает сайт Кремля. От ранее занимаемой должности Аристов освобожден.

Прежний директор ФССП Артур Парфенчиков в середине февраля стал и. о. губернатора Карелии после того, как Александр Худилайнен объявил о досрочной отставке. И. о. директора ФССП стал Сергей Сазанов. Накануне этих кадровых решений источники «Ведомостей» сообщили, что Парфенчиков сменит Худилайнена, но не угадали с будущим руководителем ФССП: предполагалось, что службу может возглавить прежде влиятельный депутат Госдумы Владимир Плигин.

Дмитрий Аристов с 31 августа 2012 г. был замминистра юстиции. Он родился 12 января 1972 г. года в Соликамске Пермской области, напоминает ТАСС. Он закончил Киевское суворовское военное училище Министерства обороны, Ярославское высшее военное финансовое училище, Военный финансово-экономический университет Министерства обороны, Московский государственный институт международных отношений.