Украина ввела санкции в отношении посетивших Крым европейских депутатов

Служба безопасности Украины (СБУ) ввела санкции в отношении четырех европейских депутатов, которые 19 марта посетили Крым, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

«Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на пять лет», — написала Гитлянская.

Она также добавила, что данные о присутствии гражданина Украины в составе посетившей Крым делегации не подтвердились.