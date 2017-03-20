Порошенко: из-за блокады Украина потеряла влияние на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в результате блокады Донбасса радикалами Украина полностью потеряла влияние на эту территорию. Об этом он сказал на заседании Совета региональной безопасности в Киеве, которое транслировал телеканал «112 Украина».

«В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию», — заявил Порошенко, добавив, что одновременно был нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету.

«Организаторы блокады обманывали общество, поскольку это была не блокада ОРДО/ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) — какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе и с Российской Федерацией сотни километров? На самом деле это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы из украинского Донбасса в Российскую Федерацию», — сказал он.

По его словам, решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прекратить транспортное сообщение с неподконтрольной территорией было вынужденным. Оно приостановило «тот хаос, в который "блокадники" пытались погрузить всю страну».

Глава украинского государства также назвал решение о переносе Международным валютным фондом (МВФ) рассмотрения вопроса о выделении Киеву очередного транша последствием блокады.

«В субботу вопрос по Украине исчез из сегодняшней повестки дня совета директоров [МВФ]. Это и есть влияние тех политических рисков, об опасности которых я сейчас говорю. Причиной отсрочки стали именно последствия блокады», — сказал президент.

Порошенко отметил, что организаторы блокады должны быть готовы нести ответственность за свои действия.

Киев 15 марта решил запретить железнодорожное и автомобильное сообщение с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, за исключением провоза гуманитарной помощи и проезда частных лиц. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, это решение принято с учетом захвата украинских предприятий на неподконтрольной Киеву территории и будет действовать «до реализации пунктов 1 и 2 (прекращение огня и отвод вооружений)» минских соглашений и «до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий».