Великобритания начнет процедуру Brexit 29 марта

Власти Великобритании начнут процедуру выхода страны из ЕС 29 марта, передает Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Терезы Мэй.

Председатель Евросовета Дональд Туск проинформирован о намерении администрации премьера, уточнил он.

В свою очередь Туск представит проект стратегии по переговорам о выходе Великобритании остающимся в ЕС странам в течение 48 часов после получения официального уведомления от Лондона (планируется, что документ будет направлен 29 марта).

16 марта королева Великобритании Елизавета II одобрила запуск процедуры Brexit, напоминает ТАСС.