Великобритания начнет процедуру Brexit 29 марта

Власти Великобритании начнут процедуру выхода страны из ЕС 29 марта, передает Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Терезы Мэй.

Председатель Евросовета Дональд Туск проинформирован о намерении администрации премьера, уточнил он.

В свою очередь Туск представит проект стратегии по переговорам о выходе Великобритании остающимся в ЕС странам в течение 48 часов после получения официального уведомления от Лондона (планируется, что документ будет направлен 29 марта).

16 марта королева Великобритании Елизавета II одобрила запуск процедуры Brexit, напоминает ТАСС.

Елизавета II одобрила закон о выходе Великобритании из Евросоюза
Мэй подтвердила готовность запустить процедуру Brexit до конца марта
Процесс Brexit будет запущен в последнюю неделю марта
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