Детский омбудсмен озабочена появлением в продаже жвачки с неоднозначными призывами

В российских регионах начались проверки в связи с продажей в рознице жевательной резинки Wrigley's «Five. Правда или действие» с призывами на этикетках, которые некоторым потребителям и чиновникам показались сомнительными. Пресс-служба прокуратуры Оренбургской области, к примеру, увидела на этикетках призывы к суициду. Wrigley уже разъяснила ситуацию и сообщила, что останавливает акцию, производство акционного товара, изымает его из продажи и заменяет на регулярный продукт, сейчас «эта работа подходит к концу, остались в продаже уже единицы товара». Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова уже выразила озабоченность в связи с появлением на упаковках жевательной резинки деструктивной информации для несовершеннолетних.

17 марта пресс-служба администрации Кубани сообщила, что предприятия региона проверят на наличие жевательных резинок с подозрительными надписями на упаковке, которые «призывают подростков начать "странную игру", дают непонятные задания, рассказами о выполнении которых предлагают делиться в сети», цитировал «Интерфакс». Торговым точкам и общепиту предписано снять с продажи этот товар и вообще любой, который вызовет подозрения. Официальные письма с такими же рекомендациями власти направили руководителям розничных сетей региона.

20 марта об изъятии жевательной резинки «Five. Правда или действие» сообщило правительство Сахалинской области. Там сослались на жалобы граждан, опасающихся за жизнь своих детей. «Под упаковкой жвачки мрачного черного цвета находятся задания сомнительного содержания, которые могут привести к опасному поведению детей и подростков, - цитировал "Интерфакс". - В частности, в них содержатся задания: улыбнуться незнакомцу, забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи. Детям и подросткам, а именно они являются основными потребителями жевательной резинки, также предлагается задуматься о том, что нужно обязательно сделать перед смертью». Чиновники отметили, что производитель резинки - Wrigley, входящая в Mars Inc., - уже изымает из продажи партию продукции, выпущенную по этой «неоднозначной промоакции».

По данным областного министерства торговли и продовольствия, в Сахалинскую область поступило 92 ящика жевательной резинки «Five. Правда или действие», или почти 16 600 пачек. Организован возврат товара. В настоящее время на опечатанном складе официального дистрибутора в Сахалинской области под замком находятся почти 15 400 пачек, передает «Интерфакс». Продана или остается где-то в продаже 1171 пачка.

Жевательную резинку начали изымать из торговых точек и сотрудники правоохранительных органов Оренбурга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. В надзорном ведомстве резинки заподозрили в пропаганде участия «в группах, призывающих несовершеннолетних к членовредительству и самоубийствам». «Сейчас проведены начальные мероприятия: в магазинах изъято свыше 80 образцов жвачек. Предстоит дать процессуальную оценку деятельности распространителей таких товаров. Решения о мере наказания производителей товара и продавцов будут приняты позднее. Параллельно с этим правоохранители блокируют аналогичные запрещенные материалы в интернете», - цитирует «Интерфакс».

Акция «Правда или действие» началась в январе 2017 г. на бренде Five, была рассчитана на два месяца и сейчас сворачивается, заявила «РИА Новости» руководитель по корпоративным связям Wrigley в России Надежда Лобачева. По ее словам, в рамках кампании покупателям предлагалось более 900 разных заданий и вопросов. «Цель этой всемирно известной игры - получать позитивные эмоции и впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы», - сказала Лобачева. Все задания были разработаны до появления «тревожащего контекста в России», с учетом которого «некоторые из них были восприняты потребителями неоднозначно». «Мы никогда не намеревались и никогда не хотели, чтобы Wrigley и ее продукты ассоциировались с призывами к небезопасному поведению», - подчеркнула представитель компании.

«Вот в этот шлюз проникает информация не только суицидального характера, но вообще деструктивного, призывающего к деструктивному поведению», - сказала журналистам детский омбудсмен Анна Кузнецова, комментируя ситуацию. «Очень важно, с одной стороны, снижать доступность этой негативной информации и ее блокировать, а второе - озаботиться проблемой профилактики. Профилактика - это здоровый образ жизни, это то, что заставляет наших детей любить свою жизнь: это родители рядом, это совместный отдых», - цитирует ее ТАСС. Она также призвала СМИ ответственно подходить к освещению преступлений в отношении детей и не делать шоу из детских преступлений и несчастий.