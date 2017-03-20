Топ-менеджер Роскосмоса скончался в сизо от ранения в шею – ТАСС

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по контролю за качеством и надежностью Владимир Евдокимов скончался от глубокой раны в шею, вызвавшей обильную потерю крови, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным экспертизы, смертельной стала колото-резаная зияющая рана в области шеи, она же стала и причиной большой кровопотери. Две раны в области грудной клетки - неглубокие, колото-резаные. Они не могли стать причиной смерти», - рассказал источник.

Евдокимова убили около четырех часов утра 18 марта. Его тело было обнаружено при обходе камеры охранником в туалетной комнате. Сокамерники заявляют, что ничего не слышали и не видели. Помимо Евдокимова в камере находились 11 человек.

На данный момент следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». «Изучаются личные дела его сокамерников. При этом следовали допрашивают не только их и сотрудников сизо, но и других подследственных, которые контактировали с Евдокимовым, на прогулке например», - заявили в правоохранительных органах.