В Сирии погиб еще один россиянин – «Фонтанка»

Как сообщает «Фонтанка», в Сирии погиб 45-летний петербуржец Александр Сагайдак. Он участвовал в боевых действиях в составе частной военной компании (ЧВК), пишет издание. Россиянин погиб в феврале, из Сирии тело было доставлено в морг военного госпиталя в Ростове, похороны состоялись сегодня на Кронштадтском кладбище в Петербурге. По словам собеседника издания, в качестве официальной причины смерти указана «сердечная недостаточность».

«Фонтанка» отмечает, что в 90-е Сагайдак служил в пограничных войсках России в Таджикистане, после увольнения в запас работал в частных службах безопасности. До 2015 г. петербуржец работал начальником охраны у муниципального депутата Всеволожского района Эдуарда Чирко. В январе 2016 г. Сагайдак был задержан за хранение оружия, он пробыл под стражей до лета, после чего его отпустили под подписку о невыезде.

Чирко рассказал изданию, что Сагайдак после освобождения работал в некой ЧВК. Знакомая и коллега петербуржца написала в своем блоге в Livejournal, что Сагайдак принимал участие в боевых действиях в Сирии и на Донбассе. Она подтвердила эту информацию в разговоре с изданием.