Служба безопасности Украины собирается запретить въезд российской участнице «Евровидения»

Служба безопасности Украины собирается запретить въезд в страну участнице «Евровидения-2017» от России Юлии Самойловой. Музыкальный конкурс будет проходить в мае в Киеве, передает «Интерфакс».

«На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но открою тайну: соответствующий документ уже подготовлен», - заявил руководитель СБУ Василий Грицак. По его словам, российская певица «незаконно посещала Крым».

Грицак утверждает, что «закон должен быть один для всех». «Она не просто посещала Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти, взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Россию на «Евровидении-2017» Самойлова будет представлять с песней «Flame is Burning». Певица с детства передвигается на инвалидной коляске.

14 марта исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд заявил, что в вопросе участия Самойловой решение должны принимать власти Украины.