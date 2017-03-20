Медведев назначил замминистра культуры России Олега Рыжкова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил руководителя Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Олега Рыжкова замминистра культуры России. Копия распоряжения размещена на сайте правительства.

«Назначить Рыжкова Олега Владимировича заместителем министра культуры Российской Федерации», - говорится в документе.

Рыжков возглавил агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры в 2013 г. До этого он руководил Московским центром градостроительного развития территорий и Земельной кадастровой палатой по городу Москве, перед этим был первым заместителем руководителя департамента земельных ресурсов столицы. Имеет два высших образования - по специальности «Инженер-физик» и по специальности «Юриспруденция».