США готовятся к расширению экономических санкций против КНДР – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность усиления экономического давления на Северную Корею за счет расширения санкций, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме. Речь идет о мерах, которые отрежут КНДР от мировой финансовой системы. Официальные представители администрации ситуацию не комментируют.

Инициативы, находящиеся в процессе обсуждения, предполагают усиление экономического и дипломатического давления, особенно на китайские банки и компании, сотрудничающие с Северной Кореей. Сводить предложения по воздействию на КНДР воедино предстоит советнику Трампа по национальной безопасности Герберту Макмастеру. Это может произойти уже к середине апреля, ко встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что северокорейская ракетная программа станет главной темой американо-китайских переговоров.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что вопрос о нанесении превентивных ударов по КНДР не стоит на повестке дня, но, в случае необходимости, может быть изучен.