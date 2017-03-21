Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме и доступ к секретной информации

У старшей дочери президента США Дональда Трампа Иванки Трамп появится свой рабочий кабинет на втором этаже западного крыла Белого дома, где находится Овальный кабинет. Об этом пишет Politico со ссылкой на ее юриста Джейми Горелика. Ее рабочее место будет находиться по соседству с кабинетом старшего советника по экономическим вопросам Дины Пауэлл, получившей недавно представительство в Совете национальной безопасности.

«Я буду и впредь давать своему отцу откровенные советы, как делала всю свою жизнь», – приводит издание заявление 35-летней Иванки Трамп. Горелик пояснил, что ее полномочия не ограничатся лишь вопросами прав женщин, как предполагалось ранее, она станет «глазами и ушами» отца. В частности, Трамп уже приняла участие во встрече президента США с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в минувшие выходные.

Иванка Трамп получит доступ к секретной информации, отмечает The New York Post, но не будет занимать официальной позиции и являться госслужащей, воздержится от получения зарплаты. При этом она добровольно примет на себя обязательства, которые накладывает пост советника президента, заявил ее юрист. «Активное участие взрослого ребенка президента в работе его администрации является новым явлением», – признал юрист.

Федеральное законодательство против непотизма (кумовства), действующее в США, запрещает назначать родственников на правительственные должности. При этом специальный орган по найму все же разрешил Трампу назначить Кушнера своим советником. Горелик проводит параллели. Также он отмечает, что президенту не запрещено консультировать членов своей семьи как частных лиц. Предполагается, что разрешено и обратное.