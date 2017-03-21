Экс-президент Южной Кореи попросила прощения у сограждан перед первым допросом

Отстраненная от власти экс-президент Республики Кореи Пак Кын Хе извинилась перед согражданами и пообещала сотрудничать со следствием. Как передает Reuters, она заявила это журналистам на пороге прокуратуры, куда явилась на допрос по делу о коррупционных нарушениях. Это ее первые прямые комментарии после отставки.

10 марта Конституционный суд поддержал импичмент президенту. 65-летняя Пак Кын Хе подозревается в сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, которая сейчас находится под арестом, для оказания давления на крупный бизнес страны. Цой вменяется в вину вымогательство у крупных корпораций в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн). В числе пострадавших называются такие гиганты, как Hyundai Motor, сталелитейная POSCO, а также телекомгигант KT. Обе подруги отрицают предъявленные им обвинения. Пак грозит более 10 лет тюрьмы, если будет доказана ее вина в получении взяток от руководства крупных компаний.

21 марта начался первый допрос Пак. Вместе с ней к следователям пришли два адвоката. Как сообщала официально прокуратура, допрашивать ее будут два обвинителя и один следователь, ожидается, что допрос продлится до глубокой ночи, от видеозаписи допроса Пак отказалась.