Макрон считает, что Франция не должна сближаться с Россией

Франция не должна сближаться с Россией, заявил кандидат в президенты Франции, бывший министр экономики Эммануэль Макрон. Такое заявление он сделал во время дебатов, в которых участвовали пять кандидатов в президенты: лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, бывший премьер Франции Франсуа Фийон, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, бывший министр образования, представитель Социалистической партии Бенуа Амон и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон.

Слова Макрона передает газета Le Monde. Во время дискуссии с Марин Ле Пен Макрон отметил, что в отличие от нее он видит «сильную Францию в Европе» и в отличие от нее «он не хочет заключать договор с Путиным».

Франция будет выбирать нового президента в два тура, которые состоятся 23 апреля и 7 мая.