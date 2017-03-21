КС объяснил, когда можно задерживать одиночных пикетчиков

Конституционный суд опубликовал постановление, касающееся соблюдения закона «О полиции» в части охраны порядка во время проведения одиночных пикетов.

Дело было рассмотрено без публичных слушаний, решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда. Постановление о проверке конституционности п. 13 ч. 1 ст. 13 федерального закона «О полиции» в связи с жалобой гражданина Владимира Сергиенко опубликовано на сайте КС РФ.

Белгородский активист Сергиенко был задержан сотрудниками полиции через 25 минут после начала одиночного пикетирования. Его доставили в отдел полиции и через час отпустили. Суды подтвердили, что полицейские действовали в рамках закона: в решениях указывалось, что при проведении акции назревала угроза жизни пикетчика со стороны несогласных с ним горожан и в полицию его забрали в целях его же безопасности.

Сергиенко со своей стороны счел, что закон нарушает его право на личную неприкосновенность, а также право на проведение собраний, митингов и пикетирований.

В своем постановлении КС РФ отметил, что действующее правовое регулирование предусматривает «достаточные нормативные условия», для того чтобы одиночное пикетирование использовалось гражданами практически без ограничений. А полиция, в свою очередь, обеспечивает порядок и защищает от возможных угроз и пикетчиков, но ее действия, подчеркнул в постановлении Конституционный суд РФ, должны быть соразмерны характеру и степени угроз. В частности, угроза жизни и здоровью одиночного пикетчика должна быть реальной, а не предполагаемой.

КС РФ отметил, что полицейские вправе доставить пикетчика в отдел, только если у них нет другой возможности устранить угрозу его безопасности и противостоять ей без прекращения пикетирования либо это является единственным способом его защиты. Применение закона при отсутствии этих оснований может расцениваться как неправомерное ограничение конституционных прав граждан, за что ответственность понесут полицейские.

В целом норма признана не противоречащей Конституции с учетом ее истолкования КС, однако решения суда общей юрисдикции по делу Сергиенко отправлены на пересмотр.