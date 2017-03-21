Евросоюз 29 апреля проведет саммит в связи с началом Brexit

Евросоюз проведет 29 апреля саммит, посвященный началу процедуры выхода Великобритании из этого объединения. Как передает Reuters, об этом объявил председатель Европейского совета Дональд Туск. В саммите будут участвовать лидеры 27 стран Европы, Великобритании не будет. Они должны согласовать основную линию на переговорах с Великобританией по условиям Brexit после того, как Лондон направит Брюсселю формальное уведомление о намерении выйти из ЕС. Это уведомление Лондон отправит 29 марта, как было объявлено 20 марта.

Туск напомнил, что он лично был против Brexit, но большинство британских избирателей решили иначе. По его словам, руководству ЕС нужно сделать все возможное, чтобы процесс «развода» был минимально болезненным для Евросоюза. Целью участников переговоров он назвал предоставление всем гражданам, компаниям и странам-участницам, которые пострадают из-за Brexit, максимально четких и однозначных перспектив

Reuters назвал саммит необходимым шагом, который должен быть сделан до начала формальных переговоров с британцами. Беспрецедентные переговоры могут продолжаться два года, хотя многие чиновники и дипломаты прогнозируют более долгий срок.