В США задумались об изоляции КНДР от мировой финансовой системы

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения обширных санкций, которые должны привести к изоляции КНДР от мировой финансовой системы, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Ограничительные меры могут затронуть отчасти китайские банки и компании, работающие с Северной Кореей.

Как уточнил источник, санкции будут являться частью многостороннего подхода к повышению экономического и дипломатического давления.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил упреждающих военных ударов по КНДР в случае ярко выраженной агрессии.

Администрация президента будет обсуждать санкции в течение нескольких недель. Ожидается, что какое-либо решение может быть принято до встречи на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином в начале апреля, сказал источник.

Официально Белый дом не комментирует данную информацию.