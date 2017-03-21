Джонсон посетит Москву на следующей неделе – ТАСС

Как сообщает ТАСС, на следующей неделе Москву посетит министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. «На переговорах с Лавровым планируется обсудить российско-британские отношения, а также текущие международные вопросы, включая ситуацию в Сирии и на Украине», – сообщил агентству дипломатический источник.

Джонсон на этой неделе посетит США, где, в частности, обсудит с представителями американских властей предстоящую поездку в Москву, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Sunday Times. Отмечается, что министр иностранных дел Великобритании может попытаться убедить Вашингтон занять менее сговорчивую позицию в отношении Москвы.