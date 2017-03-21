Зарплаты региональных чиновников в 2016 году выросли на 11,5%

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах по итогам 2016 г. увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., зарплата муниципальных служащих сократилась на 1,8%, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих составила 45 000 руб., муниципальных - 37 800 руб.

При этом среднемесячная зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за отчетный период увеличилась на 16,2% до 41 700 руб., зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов России выросла на 4,1% и составляет 56 500 руб. В то же время зарплата муниципальных работников органов местного самоуправления в отчетном периоде увеличилась на 1,7% до 37 300 руб.