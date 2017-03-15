Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: Бедность работающего населения

Работа без заработка: за чертой бедности – каждый четвертый работник в России

Бедность работающих поддерживается автоматически
Каждый десятый работающий в России, по статистике, не зарабатывает даже на собственный прожиточный минимум
Каждый десятый работающий в России, по статистике, не зарабатывает даже на собственный прожиточный минимум
Е. Ширинкина / для Ведомостей

Почти 5 млн человек в России работают, оставаясь при этом за чертой бедности, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на социальном форуме: «Бедность работающего населения – это уникальное явление» (цитата по «Интерфаксу). С 1 января МРОТ в России составляет 7500 руб., с 1 июля будет повышен до 7800 руб. – даже выпускник школы имеет полное право рассчитывать на более высокую зарплату, сказала Голодец. С компаниями, которые платят низкую зарплату, необходимо предметно обсуждать ее повышение, считает вице-премьер.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике