Работа без заработка: за чертой бедности – каждый четвертый работник в России

Каждый десятый работающий в России, по статистике, не зарабатывает даже на собственный прожиточный минимум

Почти 5 млн человек в России работают, оставаясь при этом за чертой бедности, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на социальном форуме: «Бедность работающего населения – это уникальное явление» (цитата по «Интерфаксу). С 1 января МРОТ в России составляет 7500 руб., с 1 июля будет повышен до 7800 руб. – даже выпускник школы имеет полное право рассчитывать на более высокую зарплату, сказала Голодец. С компаниями, которые платят низкую зарплату, необходимо предметно обсуждать ее повышение, считает вице-премьер.