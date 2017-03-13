Убеждать работников копить на пенсию предложено работодателям

Концепция проекта федерального закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), разработанная ЦБ и Минфином, предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных накоплений («Ведомости» ознакомились с проектом документа). Концепция проходит межведомственное согласование, подтвердили в пресс-службе Минфина. ИПК должен заменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г.: вместо работодателя взносы будет делать сам работник. Но работодателям в обмен на налоговые льготы отводится ключевая роль в вовлечении граждан в ИПК.

При поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться работодателем в пенсионном плане ИПК через центрального администратора, предполагает концепция. Работающие не по найму смогут зарегистрироваться у центрального администратора сами.

В момент запуска системы – как предполагается в концепции, с 2019 г. – всем гражданам будет предложено через работодателей выбрать НПФ, заключив с ним договор, и ставку взноса – от 0 до 6% от зарплаты. Ставку можно будет менять, а также приостанавливать уплату взносов на срок до пяти лет. Для молчунов, ничего не выбравших, ставка будет нулевой, затем начнет ежегодно плавно повышаться до 6%.

15% с доплатой

Для стимулирования граждан к накоплениям концепция предусматривает налоговые льготы: на сумму взноса (до 6%) можно будет получить налоговый вычет по НДФЛ, т. е. при взносе 6% налог на доходы будет взиматься с 94 руб. из каждых 100 руб. зарплаты.

Такой стимул предлагался изначально в сентябре 2016 г., когда Минфин и ЦБ впервые представили свою концепцию ИПК. Сейчас в Минэкономразвития обсуждается альтернативная идея: не налоговый вычет, а налоговый зачет – снижение ставки НДФЛ при условии уплаты накопительных взносов в ИПК. Но сначала НДФЛ при таком варианте будет повышен с 13 до 15%, это компенсирует выпадающие доходы от льгот по налогу на доходы физлиц, он основной источник пополнения региональных бюджетов. Чем больше взнос на пенсию, тем ниже предлагается ставка НДФЛ: от 15% для тех, кто не участвует в ИПК, до 10% для тех, кто отчисляет на будущую пенсию 10% заработка.

Установить дифференцированную ставку НДФЛ в зависимости от расходов на ИПК невозможно, говорит федеральный чиновник: расходы на ИПК определяются только по итогам года, а ставка налога должна быть известна сразу. Гораздо проще установить ставку НДФЛ 15% для всех и раз в год предоставлять у единственного работодателя зачет на сумму уплаченных в ИПК взносов: формально ставка НДФЛ будет единой, а фактически – дифференцированной.

Льготы предлагаются и работодателю, чтобы заинтересовать его в системе ИПК и тем самым побудить агитировать работников. На сумму уплаченных работником взносов компаниям предоставляется вычет по налогу на прибыль. Он будет с повышающим коэффициентом – 3% в первые шесть лет и затем 6%.

Это странная схема, когда расходы работника считаются расходами работодателя и принимаются к налоговому вычету дважды, удивляется партнер юрфирмы Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Схема странная и непроработанная, согласен чиновник. Но заинтересовать работодателей необходимо, чтобы они заставляли работников, говорит он: как именно заинтересовать – это пока детали.

Ранее Минфин и ЦБ предлагали установить для работодателя льготы по страховым взносам с фонда оплаты труда при условии софинансирования им взносов работников. Но против этого возражал социальный блок правительства, опасаясь за снижение поступлений взносов в Пенсионный фонд, хотя Минфин заявлял о готовности компенсировать выпадающие доходы ПФР из бюджета. От вычета из базы страховых взносов для работодателя решили отказаться из-за разногласий с соцблоком, рассказывает чиновник.

Добровольно-принудительно

Как следует из концепции, система ИПК будет квазидобровольной, основанной на автоматической подписке с возможностью отписаться. Гражданин становится участником системы через механизм оферты, причем молчание в ответ на предложение приравнивается к согласию.

Судьба накопленного Прежние пенсионные накопления граждане смогут либо перевести в НПФ в качестве взноса в ИПК, либо же по заявлению аннулировать и перевести в «баллы» страховой части пенсии. У тех, кто не сделает ни того ни другого, накопления останутся как есть и затем будут выплачены вместе с пенсией. В первом варианте Концепции ИПК, представленной в сентябре 2016 г., Минфин и ЦБ предлагали автоматическую конвертацию накоплений всех молчунов в баллы, но от идеи быстро отказались: она привела бы к снижению стоимости пенсионного коэффициента. Людей же, которые предпочтут такую конвертацию осознанно, написав соответствующее заявление, будет немного, выразил надежду замминистра финансов Алексей Моисеев. В результате, по расчетам авторов концепции, стоимость пенсионного балла к 2035 г. уменьшится лишь на 23 коп.

Такая норма беспрецедентна для гражданского законодательства, говорит руководитель научно-образовательного Центра международного сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения МГЮА Юрий Воронин: такого, чтобы гражданско-правовой договор заключался по умолчанию, когда волеизъявление человека неочевидно, в истории гражданского права никогда не было. Даже если такую норму включить в Гражданский кодекс, она будет оспорена через Конституционный суд, считает Воронин: принуждать к накоплениям недопустимо.

В качестве возможной альтернативы рассматривается принятие федерального закона, по которому участие в системе ИПК было бы обязательным, а подключение к ней – автоматическим при получении СНИЛС или заключении трудового договора, следует из рабочих материалов к концепции («Ведомости» с ними ознакомились). Однако это делает участие в системе ИПК «совсем обязательным», говорится в документе, что может быть негативно воспринято министерствами и обществом. Против автоподписки возражал Минтруд, считающий, что система пенсионных накоплений может быть только добровольной.

Однако автоподписка наряду с заинтересованностью работодателей – ключевой элемент ИПК, без которого эта система не работает, что не раз подчеркивали авторы концепции. Нет автоподписки – считайте, что ИПК перестает существовать, говорил в феврале зампред ЦБ Владимир Чистюхин. В добровольных системах доля охвата работающих крайне мала, отмечает ОЭСР. Например, в Новой Зеландии до запуска в 2007 г. программы KiwiSaver самостоятельно на пенсию копили менее 10% граждан, к 2011 г. эта доля выросла до 64% – к программе в обязательном порядке подключили работников бюджетного сектора, а среди занятых в коммерческом секторе процент отказа снизился с 50% в первый год до 12% на следующий благодаря госсубсидиям. Госрасходы на KiwiSaver в виде софинансирования из бюджета и льгот для работодателей за 2008–2012 гг. оцениваются почти в 0,5% ВВП.

Зарубежные исследователи отмечают, что без финансовой поддержки правительства только автоматическое зачисление работников в программу не дает такого высокого процента вовлеченности, говорится в пояснении к Концепции ИПК. Однако сама она государственного софинансирования не предполагает.

Центральный администратор

Еще одно ключевое звено системы ИПК – центральный администратор, который выставляет оферты работникам через работодателей, формирует и администрирует пенсионные счета и взносы. Это как создать вторую ФНС или второй ПФР – затраты и функционал огромные, говорит исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. К этому надо добавить трудозатраты работодателя, который ежемесячно должен уточнять по каждому работнику тариф.

По факту это попытка построить параллельную систему обязательного пенсионного страхования, только вместо ПФР в ней будет коммерческий администратор, которому придется с нуля выстраивать централизованную систему персонифицированного учета, что дорого и нецелесообразно, заключает Воронин. Кроме того, отмечает он, в этой конструкции НПФ оказываются лишними, так как их функции сводятся только к выплате пенсий – учет ведет центральный администратор, инвестируют управляющие компании.

Центрального администратора из схемы можно исключить, уверен Якушев: учет можно организовать на базе реестра, который ведут НПФ, в том числе с помощью технологий blockchain – это готовая технологическая платформа, не требующая посредника. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов консультируется с IT-компаниями и готовит доклад для федеральных ведомств, говорит он: «Возможно, найдем более эффективное решение, чем центральный администратор».