ФБР вело прослушку в Trump Tower по делу Тайванчика – ABC

Знаменитый небоскреб Trump Tower Дональда Трампа действительно прослушивало ФБР, пишет ABC News. Однако прослушка никак не была связана с президентом США: в башне действовал офис связанной с Россией мафиозной группы по отмыванию денег под руководством авторитетного предпринимателя Алимжана Тохтахунова (Тайванчик), утверждает ABC. Тайванчик единственный из группы ускользнул от американского правосудия и находится в розыске.

Прослушка велась с 2011 по 2013 г., у спецслужбы был соответствующий ордер. В результате расследования обвинения были предъявлены 30 фигурантам, в том числе заочно и Тохтахунову.

Как отмечает издание, под наблюдением ФБР находились апартаменты на 63-м этаже Trump Tower, а всего тремя этажами выше располагается квартира Трампа.

5 марта Трамп попросил конгресс проверить информацию о том, что администрация Барака Обамы прослушивала его телефоны перед выборами. Позднее он уточнил, что узнал о том, что Trump Tower прослушивали, из СМИ.

В понедельник, 20 марта, директор ФБР Джейма Коми заявил, что не располагает информацией о прослушке администрацией Обамы разговоров Трампа. Такой информации нет и у минюста США, уточнил он.