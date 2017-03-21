Министр внутренних дел Франции подал в отставку – СМИ

Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру подал в отставку, пишет Le Figaro.

Ведомство возглавит Матьяс Фекль, сообщает Liberation. С сентября 2014 г. он был госсекретарем по внешней торговле, развитию туризма и делам граждан Франции за рубежом.

Ранее стало известно о том, что французская прокуратура начала расследование по факту трудоустройства дочерей министра в Национальном собрании в период с 2009 по 2016 гг. Они числились его помощницами в указанный период и получали за это зарплату, при этом девушки учились в лицее.

В фиктивном трудоустройстве родственников подозревается и кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон. Уголовное дело возбуждено в отношении его супруги Пенелопы после того, как соответствующая информация появилась в СМИ.