Трамп прибудет на саммит НАТО 25 мая

Президент США Дональд Трамп посетить саммит НАТО в Брюсселе 25 мая, передает Reuters со ссылкой на Белый дом. «Президент с нетерпением ждет встречи со своими коллегами по НАТО, чтобы подтвердить нашу твердую приверженность альянсу, а также обсудить важные для него вопросы, особенно совместное разделение ответственности и роль НАТО в борьбе с терроризмом», - говорится в сообщении Белого дома.

Отдельная встреча у Трампа состоится с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 12 апреля. На ней планируется обсудить вопросы укрепления альянса «для противостояния вызовам национальной и международной безопасности».

Ранее Трамп призывал членов НАТО увеличить расходы на оборону. После этого альянс отчитался о рекордном росте своего бюджета в 2016 г. Доля США составила в нем 45,9%.