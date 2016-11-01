«Роснефть» может получить дворец в Ропше указом президента

Правда, сначала от прав на него должен отказаться музей-заповедник «Петергоф»

«Дворцово-парковый ансамбль "Ропша" с земельным участком может быть передан "Роснефти" на основании акта президента России, об этом заместитель министра экономического развития Николай Подгузов сообщил в письме Минкультуры («Ведомостям» удалось ознакомиться с содержанием письма, его подтвердил федеральный чиновник). «При необходимости Минэкономразвития выражает готовность согласовать распорядительные акты президента России», - пишет он.

Закон о защите конкуренции допускает заключение договора аренды недвижимого имущества без торгов на основании акта президента или правительства, а Земельный кодекс допускает аренду земельного участка указом или распоряжением президента. При этом земельный участок должен быть свободен от прав третьих лиц.

В 2014 г. участок площадью 38 9182 кв. м закреплен на праве постоянного (бессрочного) пользования за ФГБУК «Государственный музей-заповедник "Петергоф", сообщил представитель Минкультуры. То есть "Петергофу" необходимо отказаться от права на земельный участок, следует из письма Подгузова. Ансамбль «Ропша» (это 29 объектов недвижимого имущества) находится в оперативном управлении «Петергофа» с 2012 г.

В середине сентября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр культуры Владимир Мединский попросили президента России Владимира Путина передать в долгосрочную аренду нефтяной компании дворцово-парковый ансамбль «Ропша».

Единственный вариант

В условиях ограниченного бюджета «Петергоф» не может самостоятельно профинансировать работы по воссозданию уникального объекта, в настоящее время находящегося в руинированном состоянии (физический износ большей части зданий достигает 75-80%), говорит представитель Минкультуры.

По его словам, министерством была создана рабочая группа (вошли представители «Роснефти», музея-заповедника «Петергоф», Росимущества, администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области) для решения вопроса воссоздания ансамбля. «Роснефть» предложила арендовать ансамбль из казны России на основании указа или распоряжения президента России, говорит собеседник. «Данная позиция поддержана ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф» и Минэкономразвития», - отметил он. При этом «Петергоф» передаст участок в казну вместе с объектами культурного наследия, составляющими ансамбль «Ропша». Собственником ансамбля и земли остается Российская Федерация, добавил он.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на письменный запрос «Ведомостей». Представитель музея-заповедника «Петергоф» переадресовал вопросы Минкультуры.

У «Роснефти» нет коммерческого интереса в этом проекте, речь идет о восстановлении памятника культурного наследия, говорит представитель компании: «Это наш вклад в восстановление исторического наследия».

Минэкономразвития готово рассмотреть варианты решения, предложенные Минкультуры как министерства, отвечающего за вопросы сохранения объектов культурного наследия, говорит представитель Минэкономразвития.

Указ или распоряжение президента - это единственный вариант передачи «Роснефти» дворца и парка в Ропше без торгов и без согласования с антимономольным органом, говорит партнер юридической фирмы Art de Lex Евгений Арубзов. По закону «Роснефть» не может получить земельный участок, на котором расположен объект культурного наследия, в постоянное (бессрочное) пользование, но может получить его в аренду на основании акта президента, объясняет он. При этом аренда участка не предполагает одновременную передачу в аренду объектов недвижимого имущества, в данном случае Ропшинского дворца. «Роснефть» могла бы получить его в ходе аукциона или другой вариант - опять же по указу или распоряжению президента, отмечает он.

Е. Егоров / Ведомости В середине сентября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр культуры Владимир Мединский попросили президента России Владимира Путина передать в долгосрочную аренду нефтяной компании дворцово-парковый ансамбль «Ропша» под Санкт-Петербургом 1/18 Е. Егоров / Ведомости Сейчас «Ропша» находится в управлении ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф». Предполагается, что в аренду будут переданы земельный участок и строения, говорится в письме президенту Владимиру Путину, с которым ознакомились «Ведомости» 2/18 Е. Егоров / Ведомости У музея хватает денег только на охрану и консервацию этого дворцово-паркового ансамбля, оплатить его воссоздание музей и Министерство культуры не смогут. Это «Интерфаксу» сообщила гендиректор «Петергофа» Елена Кальницкая. 3/18 Е. Егоров / Ведомости Забор вокруг усадьбы поставили примерно 2,5 года назад, сказал корреспонденту «Ведомостей» один из охранников комплекса. Доступ в парковую часть не ограничен 4/18 Е. Егоров / Ведомости В комплекс дворца входит более 20 объектов, в том числе дворец со службами, четыре флигеля, манеж, грот и каскады 5/18 Е. Егоров / Ведомости 8 января 2015 г. произошло обрушение колонного портика дворца, говорится на сайте Минкультуры. Его заставили лесами и после этого ничего с ним не делали, уточнил охранник комплекса 6/18 Е. Егоров / Ведомости Ропшинский дворцово-парковый ансамбль расположен в 49 км к юго-западу от Санкт-Петербурга. Это бывшая резиденция Романовых. По данным Росреестра, площадь парка составляет 389 182 кв. м, кадастровая стоимость – 81 728,22 руб. 7/18 Е. Егоров / Ведомости Строительство дворца началось в 1725 г. Затем по поручению императрицы Елизаветы Петровны проект преобразования усадьбы разработал архитектор Бартоломео Растрелли. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 8/18 Е. Егоров / Ведомости Дворец известен тем, что в нем при невыясненных обстоятельствах в 1762 г. скончался Петр III – муж императрицы Екатерины II 9/18 Е. Егоров / Ведомости После Октябрьской революции здесь были Всесоюзный рыбный питомник, колхоз имени Ленина, а также животноводческий совхоз «Октябрьский» 10/18 Е. Егоров / Ведомости В Великую Отечественную войну дворец был разрушен 11/18 Е. Егоров / Ведомости После восстановления, сообщается на сайте Минкультуры, в Ропшинской усадьбе была размещена летная часть. Рядом с дворцом находится восстановленный мемориал летчиков - защитников Ленинграда 12/18 Е. Егоров / Ведомости Летная часть покинула дворец в 1977–1978 гг. «При этом были сняты полы, двери и все, что можно было снять, – говорится на сайте Минкультуры. – С этого времени пользователь объектом культурного наследия отсутствовал» 13/18 Е. Егоров / Ведомости Сейчас единственная отремонтированная постройка - флигель усадебного комплекса 14/18 Е. Егоров / Ведомости С 1980-х гг. здание дворца несколько раз горело, крыша и часть стен обрушились, парк запущен и замусорен, малые пруды превратились в болота, говорится на сайте Минкультуры 15/18 Е. Егоров / Ведомости «Архитектурный комплекс находится в тяжелом состоянии, - напомнил он. - Мы видим свою задачу, чтобы привлекать бизнес к восстановлению объектов культуры. Мы в течение года прорабатывали этот вопрос с "Роснефтью" и нашли поддержку», - заявил министр культуры Владимир Мединский 16/18 Е. Егоров / Ведомости Министерство культуры изучает возможность передать дворцово-парковый ансамбль «Ропша» в аренду «Роснефти» на 99 лет, передал «Интерфакс» 17/18 Е. Егоров / Ведомости Через год дворец уже не будет подлежать восстановлению, рассказывала в апреле 2016 г. гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая 18/18

Ропшинский дворцово-парковый ансамбль расположен в 49 км к юго-западу от Санкт-Петербурга. Это бывшая резиденция Романовых. Строительство дворца здесь началось в 1725 г. Затем по поручению императрицы Елизаветы Петровны проект преобразования усадьбы разработал архитектор Бартоломео Растрелли. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дворец известен тем, что в нем при невыясненных обстоятельствах в 1762 г. скончался Петр III – муж императрицы Екатерины II. В Великую Отечественную войну дворец был разрушен. После восстановления, сообщается на сайте Минкультуры, в Ропшинской усадьбе была размещена летная часть. Она покинула дворец в 1977–1978 гг. «При этом были сняты полы, двери и все, что можно было снять, – говорится на сайте Минкультуры. – С этого времени пользователь объектом культурного наследия отсутствовал». С 1980-х гг. здание дворца несколько раз горело, крыша и часть стен обрушились, парк запущен и замусорен, малые пруды превратились в болота. 8 января 2015 г. произошло обрушение колонного портика дворца, говорится на сайте Минкультуры. Через год дворец уже не будет подлежать восстановлению, рассказывала в апреле 2016 г. гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая. Стоимость восстановления комплекса – более 5 млрд руб., говорила она.