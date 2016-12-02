Комплекс Верховного суда в Петербурге подешевел на 10%

Проект строительства комплекса зданий Верховного суда в Петербурге на проспекте Добролюбова 30 ноября получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», сообщила представитель управления делами президента (УДП), которое выступает заказчиком. После согласований смета снизилась с 41 млрд до 36,6 млрд руб., но срок реализации проекта сдвинулся на 2020 г., следует из данных сайта госзакупок. Ранее УДП планировало завершить строительство объекта в 2018 г.

Генподрядчиком стало ФГУП «Строительное объединение» УДП. Его выбрали без конкурса еще в октябре, но что это за структура, не было известно до сих пор. «Поскольку проект важный и уникальный, реализацией его должно заняться государственное предприятие», - объяснила представитель УДП.

Контракт с генподрядчиком уже заключен и опубликован на сайте госзакупок. Из него следует, что строительные работы должны быть выполнены до конца 2019 г., а сдача объекта в эксплуатацию намечена на ноябрь 2020 г.

Получить комментарии во ФГУП «Строительное объединение» «Ведомостям» в пятницу не удалось.

По данным сайта госзакупок, до конца года подрядчик должен освоить 7,7 млрд руб., в 2017 г. - около 3 млрд руб., в 2018 г. - 13,7 млрд руб., в 2019 г. - 12,2 млрд руб. В октябре на сайте госзакупок была опубликована другая схема финансирования: в 2016 г. из федерального бюджета на строительство предполагалось выделить 13,7 млрд руб., в 2017 г. – 14,1 млрд, в 2018 г. – 13,3 млрд. Уменьшение финансирования на 2016 г. связано с внутренним перераспределением бюджетных ассигнований УДП, прокомментировала его представитель, а перенос серьезной части финансирования на 2019 г. объяснила техническими причинами. Освоить 7,7 млрд руб. за один месяц в 2016 г. все равно маловероятно, говорит топ-менеджер одной из петербургских строительных компаний.

Судебный квартал займет территорию около 10 га на набережной Малой Невы. Контракт предполагает строительство комплекса зданий в составе административных зданий Верховного суда и судебного департамента при Верховном суде, инженерно-технического блока, четырех жилых домов для судей и работников аппарата суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Проектированием занималась московская фирма «Сатурн», а архитектурный облик комплекса выполнила петербургская архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». По проекту Герасимова общая площадь комплекса зданий – 225 000 кв. м. В частности, 94 000 кв. м будет отведено под семиэтажное здание Верховного суда с подземной парковкой на 500 мест, судебный департамент разместится на 20 000 кв. м. Жилой комплекс для сотрудников суда площадью 77 000 кв. м рассчитан на 600 квартир. Кроме зданий для судей и театра на набережной предусмотрен парк.

Госкомпании и госорганы часто используют закупку у единственного поставщика, особенно при реализации крупных проектов, потому что опасаются демпинга и некомпетентности коммерческого подрядчика, говорит партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. На деле ФГУП все равно будет привлекать субподрядчиков, добавляет он.

Снижение суммы контракта после прохождения госэкспертизы - стандартная практика, так как госэкпертиза проверяет экономическую эффективность и «режет» те затраты, которые считает необоснованными, говорит Некрестьянов. Для коммерческого подрядчика это всегда неприятная ситуация, так как он рассчитывает на другую сумму контракта, а отказаться не может, так как в случае отказа может попасть в реестр недобросовестных поставщиков, но для ФГУП это не такая серьезная проблема, считает Некрестьянов. Стоимость контракта может потом увеличиться, если будет проведена повторная экспертиза, которая обоснует увеличение затрат, как это было со стадионом на Крестовском острове, добавляет юрист.

У ФГУП «Строительное объединение» есть собственные производственные мощности, специальная и строительная техника, железнодорожные подъездные пути и кадры, сказано на сайте генподрядчика. Предприятие построило сотни тысяч кв. м жилья и принимало участие в реконструкции и ремонте практически всех федеральных объектов - это и корпуса Московского Кремля, Конституционный и Верховный суды, здание Счетной палаты, сообщает ФГУП. В числе других его проектов - реконструкция инженерных коммуникаций для Дома правительства РФ, реконструкция мемориала Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, строительство ангарного комплекса ГТК «Россия» во «Внуково», реконструкция корпусов ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи».

Выручка ФГУП «Строительное объединение», по данным СПАРК, в 2015 г. составила 4,1 млрд руб., убыток - 67,8 млн руб.