Сбербанк может получить половину торгового центра, контролируемого мужем певицы Глюк’oZы

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство фирмы «СБК премьер» о приобретении 50,01% ООО «Дрезден девелопмент». Компанией «СБК премьер» согласно ЕГРЮЛ через «СБК проект» владеет «Сбербанк капитал»; «Дрезден девелопменту» принадлежит торговый центр «Jam молл» в Иркутске, следует из исковых заявлений этой компании к арендаторам комплекса в базе арбитражных судов Москвы и Иркутской области.

Сеть торговых центров «Jam молл» принадлежит Hermitage Construction & Management Group (HCMG), сказано на сайте последней. В нее входят объекты в Иркутске (28 280 кв. м) и Кирове (44 362 кв. м). Основным владельцем HCMG является Александр Чистяков, муж певицы Глюк’oZы, уверяют два консультанта по недвижимости, работавшие с девелопером. Чистяков – бывший заместитель председателя правления Федеральной сетевой компании ЕЭС и совладелец нефтяной компании Ruspetro. На сайте последней Чистяков назван президентом HCMG. Согласно ЕГРЮЛ фирмой «Дрезден девелопмент» владеет «Джем молл Иркутск», собственник которой, в свою очередь, Чистяков. Ему же принадлежит «Джем молл Киров».

Девелоперы несут потери В октябре 2016 г. Арбитражный суд Москвы признал несостоятельной компанию Eastward Capital, которая развивала торговые центры «Торговый квартал» в Москве и регионах. Другой владелец региональных торговых центров – DVI Group – задолжал Альфа-банку $260 млн, кредитор обратился в суд с исками о банкротстве ее структур.

Представители Сбербанка и HCMG от комментариев отказались. Связаться с Чистяковым не удалось.

Сделка по переходу половины комплекса в Иркутске Сбербанку, скорее всего, связана с реструктуризацией долговых обязательств его собственника, полагают двое консультантов, работавших с объектами HCMG. В 2014 г. общий долг HCMG составлял 1,3 млрд руб. и $45 млн (около 2,8 млрд руб.) и после обвала курса рубля в конце того года собственник комплексов столкнулся со сложностями с обслуживанием кредитов и нарушил по ним ковенанты, объясняют собеседники «Ведомостей». Заместитель руководителя департамента торговой недвижимости консалтинговой компании ILM Егор Левченко подтверждает, что теперь эти объекты стоят дешевле кредитов: «Jam молл» в Иркутске он оценивает в 500–600 млн руб., а комплекс в Кирове – в 0,9–1 млрд руб. Кроме того, по мнению Левченко, в Иркутске ситуацию еще усугубило и открытие в конце 2015 г. неподалеку от «Jam молла» торгового центра «Сильвер-молл» площадью 100 000 кв. м, который оттянул на себя посетителей и арендаторов. Летом 2016 г. Сбербанк подавал в Арбитражный суд Кировской области иск к HCMG, «Джем молл Киров» и «Дрезден девелопменту» о солидарном взыскании около 747 млн руб. Банк также просил наложить арест на денежные счета должников, однако суд вернул заявление кредитору.

Сейчас многие владельцы торговых центров находятся под давлением банков, особенно те, кто привлекал валютные кредиты, напоминает партнер Colliers International Станислав Бибик. У многих объектов сильно ухудшились обороты из-за снижения курса рубля и ослабления покупательной способности населения, говорит он. При этом, по словам Бибика, банкам, для которых недвижимость является непрофильным направлением, выгоднее договориться о реструктуризации долгов, чем забирать эти объекты. Так, Альфа-банк пытался взыскать со структур RB Invest акционера Русского международного банка Алексей Курочкина $217,7 млн, рассказывал в начале 2016 г. представитель кредитора. В сентябре стороны урегулировали вопрос, передав в операционное управление и для реализации активов RB Invest инвесткомпании А1 (она вместе с Альфа-банком входит в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров). Среди них – торговые центры «Метромаркет» у станции метро «Сокол» и «Карнавал» в Чехове, а также логистический комплекс «PNK Чехов».