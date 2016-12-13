Чешская PPF Real Estate может построить апарт-комплекс в бизнес-парке Comcity

Об этих планах PPF Real Estate «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ней. С целью комплексного развития земельного участка компания рассматривает возможность реализации одной из будущих очередей проекта в виде жилья, подтвердил представитель PPF Russia Виталий Краснюк. Благодаря проекту создано большое количество рабочих мест, а люди всегда хотят жить недалеко от работы, рассуждает он, поэтому возведение жилья создаст дополнительные возможности для успешного развития Comcity.

Общая площадь бизнес-парка Comcity – 780 000 кв. м, из которых 460 000 кв. м – арендуемая, по данным чешской компании. Три года назад инвестиции в проект PPF Real Estate оценивала примерно в 1 млрд евро. В ходе первой очереди построено около 260 000 кв. м (включая 110 000 кв. м арендуемых площадей), еще 120 000 кв. м (55 200 кв. м) планируется возвести во вторую очередь.

Жилье вместо офисов PPF Real Estate не первый девелопер, кто задумал строить жилье вместо бизнес-центров. Один из крупнейших владельцев офисов в Москве – O1 Properties начала размещать апартаменты в проектах бизнес-центров «Большевик» и «Авион». 300 000 кв. м жилья хочет построить «дочка» АФК «Система» – «Лидер инвест» на территории бизнес-парка Nagatino i-Land.

PPF Real Estate хочет разместить апартаменты в ходе возведения четвертой и, возможно, третьей очередей проекта – всего около 400 000 кв. м, знает девелопер, работающий в районе Киевского шоссе. Правда, по его словам, пропорции жилой и коммерческой недвижимости пока неизвестны – они будут определяться в зависимости от экономической ситуации на момент их строительства.

Опрошенные «Ведомостями» консультанты считают решение чешского девелопера оправданным. Сегодня спрос на офисные помещения, расположенные за МКАД, низкий, объясняет управляющий партнер компании ILM Андрей Лукашев. С ним согласна директор департамента консалтинга Knight Frank Ольга Широкова: несмотря на высокую конкуренцию в сегменте жилья в новой Москве, оно все равно востребовано больше, чем офисные площади. В районе МКАД в аренду предлагается около 2 млн кв. м, напоминает она, поэтому с 2014 г. многие девелоперы переносят начало строительства ранее запланированных там бизнес-центров. По данным Широковой, сейчас приостановлено возведение около 200 000 кв. м офисных площадей.

Проект Comcity расположен в одном из самых престижных и развитых районов Москвы – на юго-западе города, рядом есть ст. м. «Румянцево», отмечает Лукашев. Поэтому, по его мнению, эту площадку обязательно нужно развивать, а в нынешней экономической ситуации ее целесообразно использовать именно под строительство жилья. Исходя из расположения и окружения участка Comcity цена предложения на апартаменты на старте продаж там может быть на уровне 80 000–85 000 руб. за 1 кв. м, подсчитала Широкова.

Лукашев также обращает внимание на ажиотажный спрос на покупку квартир в расположенном рядом жилом комплексе «Саларьево парк» (девелопер ГК ПИК): продажи здесь начались около месяца назад, а уже распродано и забронировано порядка 30% квартир.