Балтинвестбанк выставил на продажу непрофильные активы

В числе непрофильных активов Балтинвестбанка - 20 га в Мурино, которые достались банку от девелопера, рассказал предправления Балтинвестбанка и бывший зампред «Абсолют банка» Константин Яковлев. Название девелопера он не раскрыл. По словам Яковлева, банк ищет способ продать или развивать эту территорию, которая оценивается в 1-1,5 млрд руб. Также у банка есть два здания на Каменном острове площадью около 1000 кв. м каждое, которые построены в начале 2000-х гг. и требуют реконструкции, банк оценивает их в 1 млрд руб. и 700 млн руб., рассказал Яковлев. Все эти активы получены банком в счет погашения кредитов, выданных в 2013 г., добавляет представитель Балтинвестбанка.

Речь идет о земле, которая примыкает к ЖК «Силы природы» «О2 девелопмента», она всегда была в собственности у структур банка, правительству области известно о планах санатора продать участок, знает представитель заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина. По его словам, застройщик ООО «Романтика», который входит в «О2 девелопмент», только арендовал участок у структур банка и успел начать строительство лишь двух очередей, разрешение на строительство третьей, четвертой и пятой очередей было отозвано осенью 2015 г.

Договор аренды закончился, поэтому участок сейчас свободен, но по действующим в области правилам там можно построить на 1 га не более 9000 кв. м при высотности не выше 12 этажей с доминантами не выше 16 этажей, говорит представитель Москвина. Кроме того, новый собственник участка должен будет построить всю социальную инфраструктуру не только для себя, но и для двух очередей «О2 девелопмента», говорит он. Но зато на весь этот участок есть действующий договор на канализацию, водоснабжение и водоотведение с УК «Мурино», добавляет он. Такие ограничения отпугнут большинство девелоперов, кроме тех, кому нужно наладить отношения с областной администрацией, считает один из консультантов по недвижимости.

Проекты на Каменном острове (1-я Березовая аллея, 24 и наб. Малой Невки, 35а) имеют отношение к бывшим акционерам банка, говорит гендиректор Knight Frank Санкт-Петербург Николай Пашков. По его словам, оба этих проекта построены давно и сейчас устарели и физически, и морально, поэтому продать их за такую сумму, которую называет банк, будет непросто. Агентство PrimeEstate на одном из сайтов ЦИАН предлагает здание на 1-й Березовой аллее, 24 за 1 млрд руб. под офис, общепит или апартаменты, здание на наб. Малой Невки, 35а - за 500 млн руб. под апартаменты или офис. Связаться с представителем агентства не удалось.

В конце 2015 г. санатором Балтинвестбанка был выбран «Абсолют банк», который получил на эти цели кредиты от АСВ в сумме 32 млрд руб. на 10 лет. В июле Константин Яковлев говорил, что клиенты, связанные с бывшими акционерами банка, получили в банке около 15 млрд руб. кредитов.