Компания Сергея Гордеева стала владельцем Московского городского центра продажи недвижимости

Фирма «Ривьера» приобрела 100% акций Московского городского центра продажи недвижимости («Центр-инвест»), следует из протокола подведения итогов торгов на сайте Единой электронной торговой площадки. «Ривьера» контролируется акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым, рассказывали в декабре два консультанта, работавшие с компанией. Тогда и сам бизнесмен подтверждал участие в конкурсе. В воскресенье, 8 января, связаться с Гордеевым не удалось.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров