Компания Сергея Гордеева стала владельцем Московского городского центра продажи недвижимости

«Центр-инвест» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости
Е. Разумный / Ведомости
Фирма «Ривьера» приобрела 100% акций Московского городского центра продажи недвижимости («Центр-инвест»), следует из протокола подведения итогов торгов на сайте Единой электронной торговой площадки. «Ривьера» контролируется акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым, рассказывали в декабре два консультанта, работавшие с компанией. Тогда и сам бизнесмен подтверждал участие в конкурсе. В воскресенье, 8 января, связаться с Гордеевым не удалось.