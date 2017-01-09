Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Сергей Гордеев купил «Центр-инвест»

Компания Сергея Гордеева стала владельцем Московского городского центра продажи недвижимости

До сих пор компанией владел принадлежащий московскому правительству «Мосинжпроект»
«Центр-инвест» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости
«Центр-инвест» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости
Е. Разумный / Ведомости

Фирма «Ривьера» приобрела 100% акций Московского городского центра продажи недвижимости («Центр-инвест»), следует из протокола подведения итогов торгов на сайте Единой электронной торговой площадки. «Ривьера» контролируется акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым, рассказывали в декабре два консультанта, работавшие с компанией. Тогда и сам бизнесмен подтверждал участие в конкурсе. В воскресенье, 8 января, связаться с Гордеевым не удалось.

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