Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4276 от 09.03.2017 под заголовком: Кризис покинул склады

Рынок складской недвижимости начал восстанавливаться после кризиса

Крупные компании в 2016 году арендовали и покупали дополнительные площади
В прошлом году многие компании арендовали новые склады в связи с ростом бизнеса
В прошлом году многие компании арендовали новые склады в связи с ростом бизнеса
Максим Стулов / Ведомости

По итогам 2016 г. куплено и арендовано около 1,1 млн кв. м складских помещений, при этом сделки по 994 000 кв. м, или 90%, связаны с переездом арендаторов в другие логистические комплексы или заключены с новыми площадями, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank. Такая же тенденция наблюдалась и годом ранее, когда из 1,2 млн кв. м около 1 млн компании арендовали в связи с переездом. Однако директор департамента складской недвижимости Knight Frank Максим Загоруйко обращает внимание: если в 2015 г. более половины сделок заключалось с целью оптимизации и в связи с переездом арендаторов на более дешевые площади, например когда они объединяли несколько складов в один, то в прошлом году причиной стало расширение бизнеса крупных компаний. Это говорит о первых признаках выздоровления рынка, считает Загоруйко.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике