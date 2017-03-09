Рынок складской недвижимости начал восстанавливаться после кризиса

По итогам 2016 г. куплено и арендовано около 1,1 млн кв. м складских помещений, при этом сделки по 994 000 кв. м, или 90%, связаны с переездом арендаторов в другие логистические комплексы или заключены с новыми площадями, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank. Такая же тенденция наблюдалась и годом ранее, когда из 1,2 млн кв. м около 1 млн компании арендовали в связи с переездом. Однако директор департамента складской недвижимости Knight Frank Максим Загоруйко обращает внимание: если в 2015 г. более половины сделок заключалось с целью оптимизации и в связи с переездом арендаторов на более дешевые площади, например когда они объединяли несколько складов в один, то в прошлом году причиной стало расширение бизнеса крупных компаний. Это говорит о первых признаках выздоровления рынка, считает Загоруйко.

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