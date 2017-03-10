Отельеры назвали Airbnb сервисом для профессиональных арендодателей

В попытке доказать, что Airbnb — не просто сервис для краткосрочной сдачи жилья в аренду, а инструмент для конкурентов-профессионалов, Американская ассоциация отельеров и владельцев апартаментов (AHLA) попросила компанию CBRE проанализировать его деятельность. Выяснилось, что 2015-2016 гг. быстрее всего росла выручка Airbnb от хозяев, сдающих два и более целых объекта недвижимости (не отдельные комнаты).

В 2016 г. выручка от таких хозяев почти утроилась по сравнению с предыдущим годом, превысив $1,8 млрд против $611 млн в 2015 г. За 12 месяцев с октября 2015 г. по сентябрь 2016 г. на таких владельцев нескольких объектов приходилась почти треть выручки Airbnb в США, а годом ранее — около 25%.

В последнее время власти многих крупных городов по всему миру обвиняют Airbnb в том, что сервис способствует деятельности нелегальных отельеров. Во многих случаях претензии властей связаны с объектами недвижимости, которые сдаются в посуточную аренду на протяжении всего года и управляются зачастую не частными лицами, а профессионалами.

Гостиничный бизнес — основной лоббист ужесточения регулирования в отношении Airbnb и помещения деятельности сервиса в то же правовое поле, в котором работают традиционные отели. Airbnb в свою очередь сопротивляется ужесточению регулирования и пытается найти компромиссы с властями.

Компания много раз заявляла, что основная цель сервиса — помочь семьям из среднего класса свести концы с концами, сдавая путешественникам свою квартиру на период отпуска или комнату в доме на выходные. Однако аналитики CBRE говорят, что результаты их исследования это опровергают. «Airbnb утверждает, что их сервис предназначен в основном для людей, предоставляющих в пользование собственные дома. Но данные явно свидетельствуют о противоположном тренде — все чаще это коммерческая деятельность операторов», - говорит старший экономист CBRE Hotels research Джейми Лэйн.

Представитель Airbnb Ник Папас назвал исследование CBRE «неточным и вводящим в заблуждение», а также «оплаченным владельцами крупных отелей». По его мнению, использованная методология некорректна, так как не учитывает тысячи выставленных на Airbnb номеров в гостиницах, а также то, как часто бронируются указанные в исследовании объекты.

Airbnb продолжает расти Компания привлекла $1 млрд в ходе только что завершенного раунда финансирования. Благодаря этому оценка Airbnb достигла $31 млрд. С момента основания в 2008 г. она привлекла уже более $3 млрд.

CBRE определяла операторов по количеству выставленных на Airbnb объектов, а не потому, как часто они бронируются, возражает Лэйн. Отели также не попали в группу тех, кого исследователи идентифицировали как профессиональных операторов недвижимости, так как номера в отелях обычно выставлены на Airbnb как комнаты, а не как целые объекты недвижимости.

Аналитики CBRE использовали данные компании Airdna о типах объектов недвижимости, сдаваемых в краткосрочную аренду через Airbnb, и об их стоимости. По их мнению, выбранная методология позволила включить в исследование объекты, владельцы которых вероятнее всего в них не живут. В период с октября 2015 г. по сентябрь 2016 г. на владельцев нескольких объектов недвижимости приходилось 7% от количества хозяев, разместивших объявление на Airbnb, но 20% всех объектов и 32% выручки. «Это не совместное использование жилья. Это бизнес», - уверена президент и генеральный директор AHLA Кэтрин Лугар.

Объявлений о сдаче в аренду от владельцев сразу нескольких объектов недвижимости в период с 2015 г. по 2016 г. стало больше на всех 13 ключевых рынках Airbnb, проанализированных CBRE, но особенно их рост заметен в популярных у туристов городах, например в Нэшвилле и Новом Орлеане. Здесь количество таких предложений за указанный период более чем удвоилось.

По требованию властей некоторых городов США, например, Портленда и Нью-Йорка, Airbnb уже ввела в этих городах правило «Один хозяин — один объект», запрещающее одному владельцу выставлять два и более своих объекта одновременно. Но это правило многие обходят, просто создавая на Airbnb несколько аккаунтов.

На двух крупнейших европейских рынках, в Лондоне и Амстердаме, Airbnb пришлось пойти на уступки властям и ввести ограничения на срок, на который каждый владелец может сдать свое жилье в аренду — 90 и 60 дней в год соответственно.

Перевела Надежда Беличенко