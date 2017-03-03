Различия между сервисами бронирования отелей и аренды жилья для отпуска стираются

Airbnb всегда подчеркивала свои отличия от традиционных турагентств, но ей необходимо наращивать клиентскую базу, чтобы оправдать оценку своей стоимости в $30 млрд

Различия между платформами для подбора жилья в путешествиях и традиционными онлайн-сервисами бронирования отелей становятся все менее четкими. В 2016 г. компания Airbnb продвинулась в сегмент туристических онлайн-агентств и сервисов бронирования гостиниц, приобретя примерно за $200 млн канадскую Luxury Retreats, специализирующуюся на аренде роскошных вилл.

По словам осведомленных источников, Airbnb также ведет переговоры с такими платформами, как Trivago (немецкий сервис по поиску отелей, основная доля в котором принадлежит Expedia), о включении в ее результаты поиска домов и квартир, выставленных на Airbnb. Об этом говорят люди, осведомленные об этих переговорах. Правда, по их словам, они вряд ли завершатся созданием партнерства, по крайней мере, в ближайшем будущем.

В феврале Expedia объявила о начале более тесной интеграции с сервисом поиска домов для отпуска HomeAway, который она приобрела в 2015 г. примерно за $3,9 млрд. На основном сайте Expedia появятся примерно 20 000 объектов недвижимости из базы HomeAway; таким образом, дома и квартиры в результатах поиска будут соседствовать с отелями.