В Москве 60% построенных домов не сдано в срок – «Коммерсантъ»

В первом полугодии 2016 г. московские застройщики отложили ввод в эксплуатацию 60% проектов жилой недвижимости, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Метриум групп». К сдаче предполагалось 52 жилых и апартаментных комплексов, тогда как более 30 отложены на более поздние даты. В их числе три объекта бизнес-класса компании RED Development, активы которой были выставлены на продажу.

Самая высокая доля недостроя наблюдается в сегменте апартаментов — 68,8%: из 16 запланированных объектов было сдано всего 5. В сегменте бизнес-класса отложена сдача 60% объектов (6 из 10), в элитном — 57,1% (4 из 7), в комфорт-классе из шести заявленных объектов сдано было пять.

По словам гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, в среднем по России вовремя не вводится в эксплуатацию более 50% жилищных объектов. Отчасти это объяснется реакцией застройщиков на субсидированную ипотеку. «Если объект будет введен в эксплуатацию, то данный инструмент уже не может быть использован», - говорит Алексеенко.