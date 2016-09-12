В Москве вдвое выросло число иностранных компаний – арендаторов квартир

Количество иностранных и региональных компаний, арендующих жилье в Москве для своих сотрудников, в этом году (данные на начало сентября) выросло вдвое по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании «Инком-недвижимость».

Эксперты компании подсчитали, что большинство квартир для своих сотрудников снимают компании из стран Азии (49,5%). Из Европы - лишь 3% «корпоративных» нанимателей квартир.

В сентябре докризисного 2013 года 18% от общего объема предложения на рынке найма жилья в Москве приходилось на долю квартир, арендуемых представительствами иностранных и региональных компаний для своих сотрудников. При этом большую часть квартир - около 45% объектов - занимали специалисты фирм из Европы и США. А на долю работников из стран Азии приходилось всего 10%.

В 2014 г. после введения санкций доля корпоративной аренды снизилась до 12%, а в 2015 г. – до 6%. Однако на сентябрь 2016 г. доля корпоративной аренды практически вернулась к значению 2014 г. и составила 11,5%.

«В этом году на рынке найма вновь стали появляться европейские фирмы - арендаторы жилья: они регистрируют совместные предприятия на территории России и производят продукцию, на которую действие эмбарго не распространяется. Соответственно, появляется необходимость в квартирах для временного проживания зарубежных специалистов», - поясняется в сообщении риэлтора.

«Представители и иностранных, и наших компаний традиционно арендуют двух- и трехкомнатные квартиры в сегментах комфорт- и бизнес-классов. По статистике, наибольшей популярностью пользуются районы ЗАО, ЮЗАО, САО в пешей доступности от станций метро. Относительно обстановки квартиры могу сказать, что в тренде минимализм. Главное - комфорт, практичность», - прокомментировала Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимости».