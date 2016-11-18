Бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали по делу «Зенит-арены»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 15 января бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, тем самым суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета, передает ТАСС.

Бывший чиновник был задержан 16 ноября в Москве. Его подозревают в мошенничестве и хищении 50 млн руб. при строительстве стадиона «Зенит-арена».

«Суд приходит к выводам, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению. Избрать меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца, до 15 января», - сказала судья Олеся Буланая.