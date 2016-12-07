Мутко заверил, что стадион на Крестовском будет сдан вовремя

Стадион на Крестовском острове будет сдан в эксплуатацию в ранее запланированные сроки – 26 декабря 2016 г., заявил вице-премьер Виталий Мутко. Как сообщает «Фонтанка.ру», он сказал это на открытии центра выдачи паспортов болельщиков (FAN ID) на Литейном проспекте в Петербурге. По словам чиновника, проблем со строительством нет, Смольный и генподрядчик «Метрострой» работают над устранением вибрации выкатного поля, заменять это поле на стационарную конструкцию не планируется.

Ранее «Ведомости» писали, что выкатное поле футбольного стадиона, который строится на Крестовском острове к ЧМ-2018, не устроило экспертов FIFA. Об этом газете рассказал источник в международной федерации. Газон хорошего качества, но во время игры на нем возникает вибрация, задача городской администрации – устранить эту проблему, говорил собеседник «Ведомостей».

Стоимость проекта – около 42 млрд руб. По последнему плану строительство стадиона должно завершиться в декабре 2016 г., Петербург – столица Кубка конфедераций, матчи которого пройдут в июне - июле 2017 г. Вице-губернатор Игорь Албин говорил, что проблему вибрации решат до конца января 2017 г., уже после сдачи объекта в эксплуатацию.