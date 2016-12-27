На Воробьевых горах к ЧМ-2018 оборудуют фан-зону со сценой и огромным экраном

На время чемпионата мира по футболу в Москве на Воробьевых горах будет оборудована фан-зона с 27-метровой сценой и экраном для трансляции матчей площадью 140 кв. м. Это сообщает портал мэра Москвы. На экране будут транслироваться все матчи чемпионата. Под ним на сцене будут выступать отечественные и зарубежные артисты. На всей территории фан-феста будет доступен бесплатный WiFi. Зона площадью 36 000 кв. м будет рассчитана на 40 000 болельщиков.

Как рассказал mos.ru начальник городского департамента спорта и туризма Николай Гуляев, фанзона будет обустроена напротив главного здания МГУ. Площадка будет открываться за два часа до начала первого матча и прекращать работу через некоторое время после окончания последней игры. Там будет работать информационный центр для туристов, сотрудники смогут на русском и английском рассказать о достопримечательностях Москвы. Там собираются открыть самый большой магазин сувениров с символикой чемпионата мира 2018 г. Там должен быть фуд-корт, точки продажи изделий народно-художественных промыслов, туристы смогут купить матрешек, посуду с хохломской росписью и многое другое. Точный перечень продукции для продажи утвердит FIFA.

В фан-зоне будут предусмотрены и места для инвалидов-колясочников – в первых рядах перед сценой.

Добраться до фан-феста можно будет на бесплатных автобусах от станции метро «Киевская» и стадиона «Лужники». В общей сложности они смогут перевезти 2500 человек за час, сообщает mos.ru.