Ростехнадзор подтвердил соответствие «Зенит-арены» проекту и техрегламентам

Северо-Западное управление Ростехнадзора 29 декабря выдало заключение о соответствии футбольного стадиона на Крестовском острове проекту и техническим регламентам. Об этом «Фонтанка.ру» и ТАСС сообщают со ссылкой на пресс-релиз управления. «Проверены предъявленные к проверке строительные конструкции (в том числе по работам, выполненным предыдущим подрядчиком), системы инженерно-технического обеспечения и безопасности в составе 1-го этапа», – цитирует «Фонтанка». По оценке ведомства, здание соответствует требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета ресурсов.

Заключение Ростехнадзора позволит Госстройнадзору выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Ростехнадзор предупреждает, что в будущем году управление продолжит - до 31 марта - контролировать работы второго этапа - адаптацию объекта к требованиям FIFA.

Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2006 г. Администрация Петербурга продлила сдачу работ по строительству стадиона с 26 декабря 2016 г. по 31 марта 2017 г. Вся смета стадиона до сих пор оценивалась примерно в 42 млрд руб. В июле 2016 г. городские власти расторгли контракт с генподрядчиком - компанией «Инжтрансстрой-СПб» (дочерняя компания «Трансстроя»). Новым генподрядчиком по достройке стала петербургская компания «Метрострой». Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию арены планировались на 26 декабря. В этот день в компании «Метрострой» заявили, что выполнили основные строительные работы по двум основным контрактам на завершение строительства и благоустройство зоны вокруг стадиона. По словам представителя компании, документы переданы заказчику и стали основанием для обращения в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

28 декабря стало известно, что администрация Петербурга подготовила меморандум, по которому «Зенит» получает стадион по концессионному соглашению не менее чем на 49 лет. За пользование стадионом клуб ежегодно будет платить не более 1 руб., сказано в меморандуме. За это «Зенит» обязан нести все эксплуатационные расходы на поддержание стадиона. Кроме того, «Зенит» обязан вложить 500 млн руб. в покупку оборудования и материалов, которые понадобятся для эксплуатации объекта. Это позволит сэкономить средства бюджета, следует из письма губернатора Георгия Полтавченко. Затраты на содержание и эксплуатацию стадиона составят от 700 млн руб. до 1 млрд руб. в год, сообщил он в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского.