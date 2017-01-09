Петербург заплатил еще 2 млрд рублей за «Зенит-арену» – «Фонтанка»

Комитет по строительству Петербурга 29 декабря без конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона на Крестовском острове стоимостью 2 млрд руб. Вся сумма уже выплачена авансом, утверждает «Фонтанка.ру». За эти деньгу будут оборудованы зоны контроля доступа стадиона, объяснили изданию в Смольном, арена будет приспособлена к играм Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 г. Работы должны завершить до конца марта этого года.

Новую смету в 2 млрд руб. 22 декабря утвердил петербургский центр государственной экспертизы, напоминает издание

20 декабря комитет уже заключил с «Метростроем» аналогичный контракт на достройку стадиона еще на 1 млрд руб. Чиновники тогда заверяли, что общая смета стройки не изменилась и по-прежнему составляет 42 млрд руб. Вернуть дополнительно потраченные деньги в Смольном рассчитывали через суд с бывшего генподрядчика проекта - компании «Трансстрой».