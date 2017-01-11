Полтавченко отрицает планы перебросить на «Зенит-арену» средства с социальных программ 2017 года

Власти Петербурга не планируют в 2017 г. перераспределять средства с программы финансирования социальных объектов на строительство футбольного стадиона на Крестовском острове. Это «Интерфаксу» заявил губернатор Георгий Полтавченко. Информацию о таких планах он назвал слухами. В августе прошлого года петербургская администрация решила добавить средства на стадион, сократив финансирование социальных объектов, писали «Ведомости».

30 декабря 2016 г. власти Петербурга зарегистрировали право собственности на построенный стадион на Крестовском острове. 29 декабря было выдано разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Позднее стадион будет передан в управление ФК «Зенит».

В конце декабря Петербург заключил с ОАО «Метрострой» новый контракт на достройку стадиона на Крестовском острове - еще на 2 млрд руб. Контракт был заключен «на выполнение комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований силовых ведомств». Допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на 10%. Работы должны быть исполнены до конца марта этого года. Контракт был полностью проавансирован в IV квартале 2016 г., погашение аванса должно состояться в I квартале 2017 г.