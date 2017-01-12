Сбербанк инвестирует более $100 млн в белорусскую недвижимость

Сбербанк в Белоруссии инвестирует более $100 млн в объекты недвижимости с последующей их продажей. Об этом заявил президент банка Герман Греф по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Белта». «Сегодня мы обговорили и нашли подходы к решению практически всех проблем, сложившихся в части тех сложных проектов, которые нами финансировались и оказались в сложной ситуации», - сказал Греф.

По его словам, Сбербанк и белорусская сторона обсудили возможность участия банка в дофинансировании сложных проектов, на реализацию которых потребуется около двух лет. По этим проектам власти Белоруссии будут оказывать поддержку.

«Мы получили полную поддержку со стороны президента Беларуси и, соответственно, взяли на себя обязательства по дофинансированию», - отметил Греф.

Последние два года Сбербанк в Белоруссии формировал резервы за счет чистой прибыли. «После решения всех сегодняшних вопросов, которые были в повестке дня, мы можем приступить к новой стадии нашего развития в Республике Беларусь», - заключил Греф.