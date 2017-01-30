Стадион на Крестовском острове готов к передаче «Зениту» – Смольный

Стадион на Крестовском острове полностью готов к передаче в управление ФК «Зенит», сообщил руководитель городского комитета по строительству Сергей Морозов, передает «Интерфакс».

«Объект зарегистрирован в собственности города. Комитет по имуществу может полностью им распоряжаться. Сейчас идут переговоры с ФК "Зенит" по передаче в концессию или аренду», – сказал Морозов (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов заявил, что на стадионе пройдут три матча петербургского футбольного клуба «Зенит». «Обсуждаются два мероприятия в феврале (на стадионе), которые оттестирует стадион. В апреле пройдут три игры ФК "Зенит", – сказал Белов журналистам (цитата по "Р-спорту").

Арену на Крестовском острове начали строить в 2007 г. на месте стадиона имени Кирова. Сроки ввода объекта много раз переносились, за время стройки проект подорожал в шесть с лишним раз, до 42 млрд руб.

Об окончании строительства власти отчитались в конце 2016 г. Стадион общей площадью около 280 000 кв. м рассчитан на 68 000 зрителей. При этом арену еще необходимо подготовить к требованиям FIFA. На это нужно 1,5–2 млрд руб.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что стадион будет сдан комиссии FIFA в конце февраля.